DGS ek tercihleri başladı!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), konuyla ilgili açıklama yaptı.

SON TARİH 21 EKİM

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 21 Ekim'e kadar yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak.