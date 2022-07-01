Doğa koleji LGS'de başarı geleneğini bu yıl da devam ettirdi!

Kahramanmaraş'ın en başarılı eğitim kurumlarından biri olan Doğa Koleji LGS'de başarı geleneğini bu yıl da devam ettiriyor.

Her yaş grubunda öğrencinin gereksinimlerini karşılayan, yeteneklerini ve eğilimlerini ön plana çıkaran inovatif eğitim modelleri kurgulayan Doğa Kolejinde 8. sınıf öğrencisi Osman Sınır yapılan LGS sınavında Türkiye birincisi oldu.

Performansıyla ailesini gururlandıran Sınır, Öğretmenlerinin takibi, düzenli ve sistematik çalışmasıyla, liseye geçiş sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birinciliğine ismini yazdırdı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan doğa koleji ortaokul müdürü Esra Ağırgötüren, “öğrencilerimiz yine bizi gururlandırdı hepsine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.