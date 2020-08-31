EBA TV ders programı açıklandı...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı.
2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Uzaktan Eğitimle Başlıyor!— MEB (@tcmeb) August 30, 2020
31 Ağustos - 18 Eylül arasında, öğretmenlerimiz öğrencileriyle “EBA Canlı Sınıf” derslerini bu program çerçevesinde gerçekleştirecek. #uzaktaneğitimleokuldayım pic.twitter.com/N4eekpZe9t
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının bugün başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:
"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."
Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere, şöyle seslendi:
"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."
Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.
|İmsak
|04:30
|Güneş
|05:55
|Öğle
|12:38
|İkindi
|16:16
|Akşam
|19:10
|Yatsı
|20:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25