Gümürşer’den YKS’de başarılı sonuçlar geldi!

Kahramanmaraş’ın güzide eğitim kurumlarından bir tanesi olan Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi geri de bıraktığımız yükseköğretim kurumları sınavlarında da önemli dereceler elde etti.

Öğrencileri geleceğe hazırlamak adına eğitim kadrosuyla özverili bir çalışma yürüten Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi idarecileri ve öğretmenleri bu yılda YKS’de birçok öğrenciye derece kazanmalarında yardımcı oldu.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi Okul Müdürü Salman Malkoç “Açıklanan YKS sonuçlarıyla birlikte öğrencilerimizin puanları da açıklandı ve alınan sonuçlar bizleri sevindirdi” diye konuştu.