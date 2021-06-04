İl Milli Eğitim Müdürlüğü LGS için hazırlıklarını tamamladı!

İl Millî Eğitim Müdürlüğü M. Said Kırmacı Salonu’nda basın mensuplarına açıklamada bulunan İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, “Bir yıldır LGS sınavı ile ilgili hazırlıklar yapan öğrencilerimiz, emeklerinin karşılığını alabilmek için Pazar günü sınava girecek. Bizler de bu sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanması için Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak okullarımızdaki gerekli hazırlıkları tamamladık.” dedi.

İl genelinde 314 okulda yapılacak sınav için 1327 salonun, 22.020 öğrenci için hazır hale getirildiğini ifade eden İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, “3 bin 88 öğretmenimizin görev alacağı LGS’ye öğrencilerimiz, kendi okullarında girecek. Sınav önceki yıl olduğu gibi yine iki oturum halinde gerçekleşecek. Birinci oturum saat 09.30'da başlayacak. Öğrencilerimizi saat 09.00 itibariyle okula almış olacağız. 09.30'da da sınavımız başlamış olacak ve birinci oturum 75 dakika sürecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 80 dakika sürecek. Her iki oturum arasında 45 dakikalık bir mola olacak. Bu mola süresince de öğrencilerimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak okul bahçesinde ve okulun diğer yerlerinde dinlenme fırsatı bulmuş olacaklar.” ifadelerini kullandı.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, yaşadığımız salgın süreci nedeniyle özellikle dezenfektan ve genel temizlik ile ilgili en üst seviyede hassasiyet gösterilmesi gerektiğini, dolayısıyla bütün okullarımızda şu anda dezenfektan çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, “Ayrıca okullarda maske ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşan gerek öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve oradaki diğer personelimiz için maske ve diğer dezenfektan hazırlıklarını da tamamladık.” dedi.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Öğrencilerimizin sınava gelirken özellikle yanlarında fotoğraflı ya da fotoğrafsız kimliklerini getirmelerini bekliyoruz. Şayet kimliği yanında olmayanlar ya da o gün bir kimlik sorunu yaşayan olursa İl Nüfus Müdürlüğümüz, 5 Haziran Cumartesi günü saat 10.00 ile 16.00 arasında, yine pazar günü de saat 07.00 ile 10.00 arasında mesaiye açık olacak. Dolayısı ile de öğrencilerimiz bu zaman dilimi içerisinde kimliklerini oradan elde etmiş olacaklar.”

Çeşitli sebeplerle ev ikametlerinden uzakta bulunan okullarda eğitim gören öğrencilerimizin, toplu taşıma araçları konusunda sorun yaşamamaları adına belediye ile olan görüşmeler sonucunda şehir içi toplu taşıma seferlerinin artırılacağını ifade eden İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, “Sınav günü öğrencimiz okullarına kendi başlarına gelebilir. Kendi başlarına gelemeyecek öğrencilerimiz ise sokağa çıkma yasağı da dikkate alınarak sadece bir refakatçi eşliğinde okula gelebilir. Ayrıca öğrencilerimizin daha sağlıklı bir şekilde sınav olabilmeleri için hiç kimseyi sınav esnasında okul binası ve bahçesine alamayacağız. Bu hususta velilerimizin ve vatandaşlarımızın anlayış göstermelerini bekliyoruz.” sözlerini kaydetti.

Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde okula gelen öğrencilerin sınava girebileceğine, sınavın başlamasından 15 dakika sonra gelen öğrencilerin ise sınav binasına alınmayacağına dikkat çeken İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, “Sınava giren öğrencilerimiz, sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınavdan çıkamayacak. Tabi bütün sınavlarda olduğu gibi özellikle bu sınavda da öğrencilerimiz için, velilerimiz için birkaç önerimiz ve hatırlatmamız var. Öncelikle öğrencilerimizin sınav günü en geç saat 09.00’da sınav binasında hazır olmalarını bekliyoruz. Bazen sebepsiz bir şekilde gecikmeler oluyor. Öğrencilerimiz telaşlı bir şekilde okula geliyorlar. Telaşlı, endişeli okula geldikleri zaman ister istemez motivasyonları düşüyor. Bu, öğrencilerimizin sınav performansını da olumsuz etkiler. Dolayısı öğrencilerimizin, vaktinde kahvaltı ve hazırlığını yapıp endişeye sebebiyet vermeden vakitli olarak okula gelmelerini bekliyoruz.” dedi.

Öğrencilerimizin sınava gelirken özellikle koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalem ile kalemtıraş mutlaka yanlarında getirmeleri gerektiğini kaydeden İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, “Sınavda görevli öğretmen ve kişiler ile sınava girecek öğrencilerimiz, sınav binalarına cep telefonlarını kesinlikle getirmemelerini rica ediyoruz. Çünkü cep telefonu ile gelen her kim olursa olsun, gerek görevli öğretmenimiz olsun gerekse öğrencilerimiz olsun onları salonumuza almamız mümkün değil.” dedi.

Sınavda zamanın çok önemli olduğunu ifade eden İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, “Okulların etrafında zaten tedbirler alınacak ama öğrencilerimizin konsantrasyonlarını olumsuz etkilememek için vatandaşlarımızın trafikte klakson çalmamalarını, gürültü çıkarmamalarını rica ediyoruz.” dedi.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, sınava 8.sınıflarda bulunan her öğrencinin girmek zorunda olmadığını ifade ederek, “Bu sınav sonucu sadece puanla öğrenci alınan ve puana göre yerleştirme yapılan okullarımızda geçerli olacak. Bunun dışında mahallesindeki okula sınavsız geçiş yapmak isteyen öğrencilerimiz için bu sınav sonucunun bir katkısı yoktur. Dolayısıyla da böyle hedefi olmayan bir öğrencilerimizin sınava girme zorunluluğu yoktur.

18 Haziran'da eğitim öğretimin tamamlanmış olacağını ve elektronik ortamda isteyenlere de normal şekilde karnelerinin verileceğini kaydeden İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, “Ama 2 Temmuz’a kadar öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz gönüllülük esasına dayalı olarak telafi eğitim programları da gerçekleştirmiş olacak.” dedi.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, som olarak şunları söyledi: “Sınavın başarılı bir şekilde sonlanacağını ümit ve temenni ediyoruz. Biz bütün ilçelerimizde tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah başarılı bir şekilde bu sınavı da gerçekleştirmiş olacağız. Sınava girecek olan öğrencilerimize başarılar dilerken, özen gösterip sınavda rehberlik ve danışmanlık edecek olan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın da bu sınav süresi içerisinde gösterecekleri hassasiyetten dolayı da teşekkür ediyorum.”