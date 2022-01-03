İMEP sayesinde meslekî eğitim yoluyla istihdam kolaylaşıyor

Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu iş birliğinde Expertise France ve EDUSER tarafından yürütülen ve Türkiye’deki mülteciler için mali yardım programı tarafından finanse edilen İMEP aracılığı ile Avrupa Birliği, iş gücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda çıraklık ve meslekî eğitim yoluyla ev sahibi toplulukların ve Suriyelilerin meslekî becerilerini destekleyerek sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve kayıtlı istihdama erişmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

İlimiz dâhil toplam 12 ilde ve 36 kurumda uygulanmakta olan İMEP, ilimizde sadece Dulkadiroğlu Meslekî Eğitim Merkezi’nde uygulanıyor. Hedef grubu örgün eğitime devam edemeyen 14-17 yaş grubundaki Suriyeli ve Türk çocuklar ile gençler olan İMEP, meslekî becerilerinin kısıtlı olması nedeniyle kayıtlı istihdama erişemeyen 18-45 yaş grubundaki Suriyeli ve Türk yetişkinleri, çırak öğrenci yetiştiren ve yetiştirebilecek olan esnaf-sanatkâr işletmeleri ile buluşturuyor.

Ayrıca program ile çıraklık eğitiminin zorunlu örgün eğitim kapsamına alınması ile ekonominin temel yapı taşı olan işletmelerin çırak ihtiyacının karşılanması ve çırak öğrencilerin ahilik kültüründen gelen usta çırak ilişkisiyle meslekleri iş başında öğrenmeleri amaçlanıyor. Meslekî Eğitim Merkezleri’nde okuyarak teorik eğitim alan ve sanayide bu bilgisini pratik eğitimle pekiştiren öğrencilere 11. sınıfın sonunda kalfalık belgesi, 12. sınıfın sonunda ise ustalık belgesi ve iş yeri açma ruhsatı verilecek. Yapılan yeni düzenleme ile Meslekî Eğitim Merkezi öğrencileri lise diploması alabilecek.

Temel amaçlarından birinin çocuk işçiliği ile mücadele olan İMEP’in toplumsal cinsiyet eşitliğine de önem verdiğini belirten ve ilimizde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler veren İMEP Kahramanmaraş İl Koordinatörü Gül Ayşe Yetmez, “Bu doğrultuda ilimizde program kapsamında yapılan çalışmalarda metal işlerinde çok başarılı olan kız öğrencilerimiz, pastacılık ya da terzilik öğreniminde de çok başarılı olan erkek öğrencilerimiz bulunmaktadır.” dedi.

Çırak öğrencilerin eğitimlerini tamamladıklarında işe girme oranlarının %90’dan daha fazla olduğuna dikkat çeken Gül Ayşe Yetmez, “Çırak eğitimi devlet tarafından desteklenen ücretsiz bir örgün eğitim seçeneğidir. Eğitim alan kişi ne okula ne de iş yerine ücret ödemez. Çıraklık eğitimi kapsamında çırak öğrencilerin aldıkları ücret ödemesi, aile gelirine eklenmez. Dolayısıyla ailenin aldığı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Yardımı, Yeşilkart ve Sosyal Uyum Yardımı (Kızılaykart) gibi desteklerin bu gerekçeyle kesilmesi söz konusu olamaz. Ayrıca İMEP programı ile çırak öğrenciler için kırtasiye yardımı, yemek yardımı, MEM’ler için eğitimci kadronun kapasitesinin güçlendirmesine yönelik eğitimler, küçük onarım çalışmaları ile materyal desteği de vermekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Program ile ilgili değerlendirmede bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ise örgün eğitime devam etmeyen 14-17 yaş gurubundaki Suriyeli ve Türk çocukların İMEP sayesinde geleceğine ümitle baktığını belirterek, “Bu sayede öğrencilerimiz hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alarak meslekleri ile ilgili beceri sahibi oluyorlar. Sonuçta ise bu öğrencilerimizin, gelecekte yapacakları işle ilgili kaygıları ortadan kaldırılmış oluyor. Aynı zamanda işverenler için de kalifiye elemen avantajı oluşuyor. Dolayısıyla İMEP, hem öğrenciler hem de işverenlerimiz için büyük bir avantaj sağlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Program sayesinde ilimizde çırak öğrenci kaydında önemli bir artış yaşanmış olup bu kapsamda farkındalık çalışmaları, erişim çalışmaları, iş yeri ve aile ziyaretleri ile toplum temelli toplantılar devam etmektedir. Bunun yanında iş yeri sahipleri, usta öğreticilerimiz ve ustalarımız için “çıraklık mevzuatı” ve “z kuşağını anlama” eğitimleri de sürmektedir.