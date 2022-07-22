İş insanları ve meslek lisesi öğrencilerini buluşturan sistem tanıtıldı

İşverenlerin ihtiyaç duydukları çalışanların özelliklerini, detaylı kriterlerini girerek, mesleki ve teknik eğitim veren okul ve merkezlere ilan edebilecekleri Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu (DİEP) Yazılımı'nın tanıtım toplantısı İstanbul Ticaret Odası (İTO)'nda yapıldı.

Son 20 yılda eğitimle ilgili ortaya çıkan sorunların hepsinin aşıldığına vurgu yapan Bakan Özer, “Eğitimin önündeki anti demokratik tüm engeller kaldırıldı. Bugün sevinçle yeni bir başlangıç yapmamızın asıl müsebbibi kat sayı uygulaması. Kat sayı uygulaması 10 yıldan fazladır bu ülkede uygulandı ve meslek lisesi mezunlarının yükseköğretime erişimini engelledi.

Engelleyerek, akademik olarak başarılı olan yükseköğretime gidebilme potansiyeli olan gençlerimizi, çocuklarımızı, mesleki eğitimden uzaklaştırdı. Bu defa ne oldu? Meslek liselerine akademik olarak başarısız olan, hiçbir yere yerleşemeyen, gelecek umudu da olmayan gençlerin homojen olarak kümelendiği bir lise türüne dönüştü.

En başarılıları homojen şekilde lise türünde en başarısızları da homojen bir şekilde lise türünde kümelerseniz ve bunu 10 yılın üzerinde yaparsanız lisede, ortaöğretimde ciddi bir uçuruma yol açarsınız. Bunun müsebbibi de kat sayı uygulaması. Sosyolojik olarak hiç beklenmeyen bir maliyeti gençlerimizin ödemesine yol açtı` dedi.

"Bizim derdimiz eğitim"

Özer, “Bir şeye müsebbip olanlar sonra hiç görünmez olurlar sonra kenara çekilip size akıl vermeye kalkarlar. Şunu bekleriz. Biz yanlış yaptık, özür dileriz bu toplumdan. Bu topluma büyük maliyet ödettik. Artık Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nde farklı hikayeler yazılmaya başlandı. Bizim derdimiz eğitim. Ama üreterek, yaparak, uygulamalı bir şekilde eğitim yaptırabilmek.

Eğitimden ayrı şekilde üretim yaptırmak bizim haddimize değil. Biz fabrika değiliz. Tüm eğitim verdiğimiz alanlarda üretim yapalım dedik. Eğitimi güçlendirelim. 200 milyondan almış olduğumuz üretim kapasitesini 1 milyar 162 milyona çıkarttı. 2022 için Cumhurbaşkanımız açıkladı, 1 buçuk milyarlık bir hedefimiz var` diye konuştu.

"En kıymetli şey mesleki eğitim merkezi"

Bakan Özer, “Mesleki eğitimde farklı bir açılım daha yaptık. Bu ülke mesleki ve teknik Anadolu liselerini bilmesine rağmen garip bir şekilde mesleki eğitim merkezlerini bilmiyordu. En kıymetli şey mesleki eğitim merkezi. Çünkü haftada 1 gün okula gidiyor, 4 gün işletmeye gidiyor.

Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların istihdam oranı eğitim aldıkları alandaki istihdam oranları yüzde 88 binlerden aldığımız çırak, kalfa sayısını 159 binlere 160 binlere getirdik. Bu ülkenin çok daha fazla çırak, kalfa ve ustaya ihtiyacı vardı. Bugün 570 bin çırak kalfa var. 1 milyon çırağımızı, kalfamızı mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacağız. Bu ülkede aradığım elamanı bulamıyorum diye bir söz yankılanmayacak" dedi.

"Gençlerimiz hızlı bir şekilde işletmelerini bulabilecekler"

Bakan Özer, “Ben bu iş birliğinin çok hayırlı bir iş birliği olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla dile getirdiği eğitim, öğretim, istihdam döngüsünü güçlendiren çok hayırlı bir adım. Böylece hem mesleki eğitim merkezlerimizdeki gençlerimiz kayıt yaptıkları zaman hızlı bir şekilde işletmelerini bulabilecekler, 1 ay 2 ay beklemeyecekler.

Bu çok kritik bir konu. Mesleki eğitimde yaşadığımız en büyük sıkıntı öğrenci kayıt yaptırmasına rağmen işletmeyi bulmak için 1-2 ay bekleme süresi geçiriyordu` diye konuştu.

DİEP Yazılımı ile 560 bin öğrenciye ulaşan Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MEMP) ile oluşan istihdam hareketliliğini daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Kurulacak sistem ile hem işveren, çalışan taleplerini okullara iletebilecek hem de okul ve merkezler öğrencilerini, sistem üzerinde pek çok kritere bağlı olarak işverenlere yönlendirebilecekler.

Proje sayesinde istihdam ve staj süreçlerinin işveren ve çalışanın beklentilerini karşılaması, sonrasında tam zamanlı istihdamın gerçekleşmesi öngörülüyor.