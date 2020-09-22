Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü EBA noktalarında incelemelerde bulundu

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, EBA destek noktasının kullanımı ile ilgili, görevli öğretmenlerden bilgiler alarak, EBA Destek odalarını gezdi.





Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, EBA destek noktaları ziyaretleri sonrasında verdiği röportajında şunları söyledi; “Evinde interneti olmayan ya da bilgisayarı olmayan öğrencilerimize ilimizin 11 ilçesinde farklı okullarımızda ilk planda 14 tanesini faaliyet vermekte. 300’ün üzerinde EBA destek noktası belirledik. Bunlar Z kütüphane şeklinde, bilgisayar laboratuvarlarımız ve benzeri bilgisayarlarımızla, öğlencilerimizin gelmeleri suretiyle buralardan, hem EBA’dan sınıf sistemi ile öğretmenleri ile buluşmuş olacaklar hem de EBA.gov.tr den istifade etmiş olacaklar videoları izleye bilecekler.”