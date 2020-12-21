Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'dan Aksu Haber’e açıklamalar

Korona virüste vakalar artınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren ilkokul, ortaokul, lise ile okul öncesi ve anaokulu faaliyetlerine ara verildi.

MEB resmi ve özel anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim verilebileceğini açıklamış ancak, vaka sayısında hızlı bir artış meydana gelince il valilikleri anaokulları için uzaktan eğitime geçildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamanın ardından MEB yazılı açıklama yaparak, Ana sınıfları hariç resmi ve özel tüm anaokullarında bugün itibarıyla yüz yüze eğitime geçileceği açıkladı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da süreci Aksu Haber’e değerlendirdi.