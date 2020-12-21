Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'dan Aksu Haber’e açıklamalar
Koronavirüs vaka oranlarındaki artış sonucu lise, ortaokul, ilkokul gibi okul öncesi kurumlar için de uzaktan eğitim sürecine girildi. Ancak 14 Aralık'ta yapılan son Kabine Toplantısı ile ana okulları, kreşler için yeni kararlar alındı. Ana sınıfları hariç resmi ve özel tüm yüz yüze eğitime geçileceği açıklandı.
EĞİTİM 21.12.2020, 15:38 21.12.2020, 18:21
Korona virüste vakalar artınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren ilkokul, ortaokul, lise ile okul öncesi ve anaokulu faaliyetlerine ara verildi.
MEB resmi ve özel anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim verilebileceğini açıklamış ancak, vaka sayısında hızlı bir artış meydana gelince il valilikleri anaokulları için uzaktan eğitime geçildiğini duyurmuştu.
Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamanın ardından MEB yazılı açıklama yaparak, Ana sınıfları hariç resmi ve özel tüm anaokullarında bugün itibarıyla yüz yüze eğitime geçileceği açıkladı.
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da süreci Aksu Haber’e değerlendirdi.
4°
kapalı
Namaz Vakti 21 Aralık 2020
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:36
|Öğle
|12:35
|İkindi
|15:04
|Akşam
|17:24
|Yatsı
|18:46
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Konyaspor
|11
|15
|13. Başakşehir
|12
|15
|14. Rizespor
|12
|15
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Gençlerbirliği
|12
|12
|17. Sivasspor
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Samsunspor
|15
|27
|3. Altınordu
|14
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altay
|14
|26
|6. Giresunspor
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|13
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Brighton
|14
|12
|17. Fulham
|14
|10
|18. Burnley
|12
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11