Kahramanmaraş'ın o ilçesinde kırsal mahalleler uzaktan eğitime ‘uzak’

Dünya genelinde salgın haline gelen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi üzerine milyonlarca öğrenci evlerinde internete bağlanıp EBA'dan derslerini takip etmeye başladı.

İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurpınar Mahallesinde öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde internet hatlarının bağlanmaması nedeniyle EBA ve Zoom uygulamasındaki derslere evlerindeki bilgisayarlardan katılamıyorlar.

Çukurpınar Mahallesi Muhtarı Yasin Özer, mahallede internet kutusu olduğunu belirterek, evlere internet hattının çekilmesi için birçok defa girişimde bulunduğunu söyledi.

“Bizimde Çocuklarımız Okusun”

Uzaktan eğitim sürecinde mahalledeki öğrencilerin internet engeline takıldığını belirten Mahalle Muhtarı Özel, “Mahallemizde direklerde telefon, internet kutusu var. Bunun evlere bağlanması için iki defa dilekçe gönderdim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığına derdimizi anlatan bir yazı yazdım. Kırsal kesimde yaşan öğrencilerimiz mağdur durumda. Yetkililerden mahallemizdeki interneti evlere dağıtmalarını istiyoruz. Eğitimin çok önemli olduğunu biliyoruz ve çocuklarımızın okumasını istiyoruz. Bizimde çocuklarımız okusun, bizimde çocuklarımız internete bağlansın. Benim oğlum imam hatip lisesine gidiyor, uzaktan eğitim başlayalı kaç zaman oldu daha bir ders işleyemedi. Kırsal kesimlerdeki öğrencilerimizin internet olanaklarından faydalanması için gerekli girişimlerin yapılmasını istiyoruz.” diye konuştu.

“1 telefon, 3 kardeşe yetmiyor”

3 kardeş olduklarını ve uzaktan eğitim olanaklarından yararlanamadıklarını ifade eden lise birinci sınıf öğrencisi Mustafa Ezer ise, “ Evimizde sabit internetimiz yok. Tek telefondan 3 kardeş uzaktan eğitime katılmaya çalışıyoruz, telefon ısınıyor, çöküyor. Evimizin önünde telefon direği var, üzerinde kutu var ama gelip evimize internet vermiyorlar. Öğrenciler olarak bizler mağdur durumdayız. Evimizde bilgisayar var internet yok ve ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Birçok defa başvuru yaptık, kutu gerek diyorlar. Kutuyu gösteriyoruz bu defa gelip gerekli işlemi yapmıyorlar. İnternet yüzünden derslerden geri kalıyoruz.” açıklamasında bulundu.