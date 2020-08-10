Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can açıkladı!

YKS sınavlarının bitmesinin ardın tercih sürecinde de artık sona yaklaşılıyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can bu yıl açılan bir çok yeni bölümlerle öğrencilerini beklediklerini söyleyerek açılan yeni bölümler hakkında bilgiler verdi.