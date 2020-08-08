Kahramanmaraş'ta veliler çocuklarını okula göndermeyi düşünüyor mu?
Bilim Kurulu üyeleri ve uzmanlar, özellikle bayram dönüşü 5-10 günün kritik olduğunu söylüyor.
EĞİTİM 08.08.2020, 16:00 08.08.2020, 18:44
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Peki vakalar artarsa, 31 Ağustos olarak belirlenen okulların açılma tarihi değişir mi?
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Levent Yamanel'den konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.
Aksu Haber ekibimiz de Kahramanmaraş sokaklarında vatandaşlara okullar açıldığı takdirde çocuklarını okula göndermeyi düşünüyor musunuz sorusunu sordu.
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