KİPAŞ Eğitim Kurumlarından büyük başarı!
LGS sonuçları açıklandı. Sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan 193 öğrenciden biri KİPAŞ’tan çıktı. Mehmet Burak Yalçınöz hiç hata yapmayarak 500 tam puan aldı.
EĞİTİM 01.07.2022, 17:59
Milyonlarca öğrencinin yarıştığı LGS’de özel Kipaş ortaokulu öğrencileri Türkiye çapında önemli dereceler elde ederek Kahramanmaraş’ın ve bölgenin medar-ı iftiharı oldular.
Dereceye giren öğrenciler için Özel kipaş eğitim kurumlarımda tören düzenlendi.
Törende Türkiye’de tam puan alan 193 kişi arasında yer alan Mehmet Burak Yalçınöz’e okul yönetimi tarafından plaket hediye edildi.
Burada Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan yalçınöz, önümüzdeki yıl sınava girecek olan arkadaşlarına tavsiyeler de bulundu.
Namaz Vakti 01 Temmuz 2022
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|68
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|38
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|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
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|38
|59
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|38
|57
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|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
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|38
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|38
|53
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|34
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|38
|20
|Takımlar
|O
|P
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|70
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|36
|70
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|36
|62
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|36
|60
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|36
|58
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|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31