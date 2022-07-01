KİPAŞ Eğitim Kurumlarından büyük başarı!

Milyonlarca öğrencinin yarıştığı LGS’de özel Kipaş ortaokulu öğrencileri Türkiye çapında önemli dereceler elde ederek Kahramanmaraş’ın ve bölgenin medar-ı iftiharı oldular.

Dereceye giren öğrenciler için Özel kipaş eğitim kurumlarımda tören düzenlendi.

Törende Türkiye’de tam puan alan 193 kişi arasında yer alan Mehmet Burak Yalçınöz’e okul yönetimi tarafından plaket hediye edildi.

Burada Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan yalçınöz, önümüzdeki yıl sınava girecek olan arkadaşlarına tavsiyeler de bulundu.