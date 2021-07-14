KPSS-2021/1 Yerleştirme sonuçları açıklandı!

01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Bu bağlamda son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında "KPSS yerleştirme sonuçları 2021 açıklandı mı?" yer almakta.

ÖSYM’den yerleştirme sonuçları sonrasında KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim taban puanları ile ilgili bilgileri de paylaşıldı

ÖSYM'nin açıkladığı yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puan 62,72 olarak yer aldı.

. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin tüm detaylı bilgilere ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecekler.

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