KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarının soru kitapçıkları yayınlandı

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren binlerce kişi, soru kitapçıklarının yayınlanmasını bekliyordu.

ÖSYM, KPSS Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ulaşılabileceğine dair bilgilendirme yaptı.

ERİŞİM 10 GÜN SÜRECEK

10 gün süreyle ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşılabilecek olan kitapçık ve cevaplara, AİS sistemine girerek T.C. kimlik numarası ve şifreyle erişilebileceğini aktardı.

İNTERNET SİTESİNDEN BAKILABİLECEK

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ