KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı!

22 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından yapılan 2020 KPSS ortaöğretim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte memur olmak için atama bekleyenler, KPSS 2020 Ortaöğretim puanı hesaplamaya başladı. Kamu kurumlarında veyahut da devlet kurumlarında memur veya sözleşmeli personel olarak çalışmak isteyenler KPSS puanları doğrultusunda kamu personel alım iş ilanlarına başvuruda bulunabiliyor.

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Kamu kurumlarında çalışmak ve memur olmak isteyen vatandaşların KPSS Ortaöğretim sınavında belirli bir puan alması gerekiyor. 2020 KPSS Ortaöğretim sınavından kaç puanla atama olur? 2002 yılından bu yana KPSS Ön Lisans, Lisans ve Ortaöğretim sınavı için baraj puanı kaldırılsa da kamu kurumlarına alımlarda KPSS ortaöğretim puanı olarak yüksekten düşüşe göre alım söz konusu.

KAMUYA ATANMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

KPSS Ortaöğretim'de en düşük 70 puan almak gerekirken memurluk için belirlenen taban puan kurumlara göre değişiklik gösteriyor.

Geçtiğimiz yıllarda hemşire alım puanına bakılacak olunurken en düşük atam puanı 79.705, İlk ve Acil Yardım en düşük atama puanı 77.35 olurken Ziraat Teknikeri en düşük atama puanı ise 70.00 olarak görülmekte.

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI KAÇ

KPSS ortaöğretim mezunu alım taban puanı kaç? İşte ÖSYM KPSS ortaöğretim atama puanları: