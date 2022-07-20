KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.