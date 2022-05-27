LGS giriş belgesi alma ekranı açıldı!

Lise kademesine geçecek olan binlerce 8. sınıf öğrencisi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav için geri sayıma geçti.

5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan LGS sınavına sayılı günler kala sınav detayları, öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini aldı.

Sınava nerede gireceğini merak eden adaylar, giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyordu.

''2022 LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranırken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS sınavı giriş yerlerinin açıklandığını duyurdu.

Peki LGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2022 LGS sınav giriş belgesi alma ekranı....

2022 LGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayınlandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS adayları sınava eğitim gördükleri okullarda girecek.

LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.

Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.