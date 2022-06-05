LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi

Öğrencilerin kendi okulunda girdiği sınavın ilk oturumu 09.30' ikinci oturumu ise 11.30’da başladı.

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 236 bin 313 öğrenciye yönelik hazırlık yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.