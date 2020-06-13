LGS merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri "meb.gov.tr" internet adresi ile e-okul üzerinden yayımlandı.

EĞİTİM 13.06.2020, 11:12
43
LGS merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr/” internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

SINAV GİRİŞ YERİ İÇİN İTİRAZ DETAYI

Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 15 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

 LGS ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

 – Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

– Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 15 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

– Doğal afet, karantina, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

– Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

– Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti yer alacaktır.

ALINACAK TEDBİRLER DE DUYURULMUŞTU

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, koronavirüs önlemleri kapsamında, öğrencilerin yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak.

Bakanlık tarafından sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavda dikkat edilecek hususlara dair illere yazı gönderildi.

Yazıda, bina sınav sorumlularının ve salon görevlilerinin, koronavirüs salgını dolayısıyla alması gereken önlemler sıralandı.

Buna göre, sınav görevlileri ve öğrenciler, sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gidecek, sınav görevlileri sınav boyunca maske takmaya devam edecek.

Sınav binası ve sınav salonlarının girişlerinde el antiseptiği, sınav salonunda öğrenci ve görevli sayısı kadar yedek maske bulundurulacak.

Öğrenciler, yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak. İsteyen öğrenciler, sınav başladıktan sonra maskelerini çıkarabilecek. Maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesi sağlanacak.

Maskeler çıkarılırken ve takılırken lastiklerinden tutulması istenecek. Kullanılmış maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna atılacak. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılacak. Mümkün olan yerlerde pencere açılarak içerinin havalandırılması sağlanacak.

Sınav görevlileri, sınav kutu ve paketlerinin teslimi, sınav giriş belgelerinin düzenlenmesi, sıralarda hazır bulundurulması ile kontrolü, soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarının dağıtılması, toplanması, gerekli durumlarda detaylı yapılacak kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü gibi temas gerektiren tüm sınav işlemlerinde cerrahi eldiven kullanmak zorunda olacak. Öğrencilerin kimlik kontrolleri sırasında temastan kaçınılacak.

Sınav gününden bir gün önce tüm okulun genel temizliği su ve deterjan kullanılarak yaptırılacak.

Sınav görevlilerine sınav kurallarına ek olarak Kovid-19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda bilgi verilecek. Su içmek isteyenlerin, maskelerini kenarlarında bulunan lastiklerinden tutarak çıkarması, maskelerin ağız ve burnu kapatan ön yüzüne dokunmaması istenecek.

Merkezi sınava girecek öğrencilerden Kovid-19 tanısı konulan öğrenciler için alınacak sınav tedbir hizmetleri, Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda bölge sınav yürütme komisyonları tarafından belirlenecek ve gerekli tüm önlemler alınarak uygun sınav tedbir hizmeti sağlanacak.

Bu öğrenciler için bölge sınav yürütme komisyonları tarafından sağlanacak sınav tedbir hizmetleri ile ilgili komisyonlar bilgilendirilecek. Sonradan ortaya çıkan sebeplerle sınav tedbir hizmeti alması gereken öğrenciler için gerekli işlemler, komisyonca yapılacak. Öğrencinin sınav süresinin değişmesi durumunda, giriş belgesinde yazan sınav süresi dikkate alınmayacak.

Öğrencinin tek kişilik salonda sınava alınması gerekiyorsa, öğrenci yerleştirildiği okulun yedek salonunda sınava girecek. Öğrencinin sınava girdiği salon aday yoklama listesinin tutanak bölümüne gerekli açıklama yazılacak, ayrıca komisyon kararının aslı sınav evrakı dönüş kutusuna konulacak.

Sınava giren öğrencilerden kesin Kovid-19 tanısı olanlar ile kesin tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olanların, okulun giriş katında bulunan ayrı bir salonda tıbbi maske takılarak sınava alınması sağlanacak. Bez maske kullananların maskeleri tıbbi maskeyle değiştirilecek. Bu öğrenciler tıbbi maskelerini sınav süresince çıkarmayacak. Salon başkanları ve gözetmenler eğer öğrenci ile 1 metreden daha yakın mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanacak.

Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde vaka ile teması olan kişilere sınav görevi verilmeyecek. Öğrencilerin, sınav binasının bahçesine girişleri sırasında sosyal mesafenin en az 1 metre, 3-4 adım korunması sağlanacak. Yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alınacak.

Öğrenciler sınav binasına alınmadan önce sınav saatini beklerken, Kovid-19 açısından sınav sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar, öğrencilere okunacak. Bu kapsamda, metinde şu ifadeler yer alacak:

"Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde Kovid-19 vakası ile teması olan öğrencilerimiz okul girişinde görevlilere bilgi vermelidir. Endişeniz olmasın, şikayeti olan öğrencilerimiz sınava alınacaktır. Şikayeti olanların bilgi vermesi sınav sürecinde sizin, sınav görevlilerimizin sağlığı ve uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Okul içinde, bahçesinde ve diğer kalabalık ortamlarda sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) kuralına lütfen dikkat ediniz. Maske takınız ve maskenizi çıkarmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. Başarılar dileriz."

Öğrenci velileri, sınav binasına ve bahçesine alınmayacak, mümkünse beklemeleri için uygun bir alan gösterilecek.

Kontroller sırasında öğrencilerin sosyal mesafe korunarak alınması ve koridorlarda yığılma oluşturmadan salonlara ulaşması için önlem alınacak.

Soru kitapçıkları okullarda bırakılacak ve 22 Haziran'dan itibaren isteyen öğrenciye verilecek.

Soru kitapçıklarının dağıtımı sırasında cerrahi eldiven kullanılacak.

#eOkul #LGS #giriş bilgileri #meb.gov.tr
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Haziran 2020
İmsak 03:16
Güneş 05:03
Öğle 12:37
İkindi 16:30
Akşam 20:01
Yatsı 21:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 56
2. Başakşehir 27 56
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 27 44
6. Alanyaspor 27 43
7. Fenerbahçe 27 43
8. Göztepe 27 37
9. Antalyaspor 27 33
10. Gaziantep FK 26 32
11. Denizlispor 26 31
12. Kasımpaşa 27 29
13. Gençlerbirliği 26 28
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 27 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 27 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 11
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 28 50
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 28 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 28 43
8. Villarreal 28 41
9. Granada 28 41
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Levante 28 34
13. Real Betis 28 33
14. Real Valladolid 28 32
15. Deportivo Alaves 28 32
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 28 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 28 23
20. Espanyol 28 23