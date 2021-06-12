LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda hiçbir sorunun iptal olmadığını, sonuçları ve Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu da 30 Haziran'da açıklayacaklarını söyledi.

LGS kapsamındaki merkezi sınavı değerlendiren Özer, şunları kaydetti;

Merkezi sınavlar; soruların hazırlanmasından, kitapçıkların basılmasına, sınavın yapılmasından tüm sınav evraklarının toplanarak değerlendirme merkezine getirilmesine ve değerlendirilmesine kadar oldukça büyük bir organizasyon.

"Yaklaşık 350 bin sınav görevlisi görev yaptı"

Örneğin soruların belirlendiği ve basıldığı kapalı dönem olarak isimlendirilen süreçte öğretmenlerimiz, uzmanlarımız ve sınav evraklarının basımında, paketlenmesinde görev alan lojistik ekip 40 gün kapalı, iletişimi olmayan ortamda çalışarak günlerini geçirdi. Ancak sınav sonrası çıkabildiler. Sınav, pazar günü 973 yurt içi ve beş yurt dışı sınav merkezinde toplamda 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda iki oturum hâlinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 350 bin sınav görevlisi görev yaptı. En büyük mutluluğumuz sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanmış olması.

3 yıldır soru iptali yok

LGS merkezi sınavında son üç yıldır hiçbir soru iptal edilmedi. Bir taraftan sınavda öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi becerilerini ölçecek nitelikte sorulara yönelik bir yaklaşım sürdürülürken öte taraftan hiçbir sorunun iptal edilmemesi büyük bir başarı.

Kılavuz çalışması sürüyor

30 Haziran 2021'de sınav sonuçlarını açıklayacağız. Aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu da yayımlayacağız. Bundan sonraki süreç önceki yıllardakinin aynısı olacak. Merkezî ve yerel yerleştirmeden sonra yine iki defa yerleştirmeye esas nakil süreci olacak. Tercih ve yerleştirme işlemleri yayınlanacak olan kılavuzda belirtilen esas ve usullere göre ve kılavuzda belirtilen tarihlere göre yapılacak. Kılavuz hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Velilerimiz müsterih olsun

Özellikle sınavsız yerel yerleştirme için tüm il ve ilçelerimizde gerekli kontenjanlar oluşturuldu. Öğrenci ve velilerimiz müsterih olsunlar. Bu süreçte öğrenci ve velilerimize her türlü rehberlik hizmeti vereceğiz. Arkadaşlarımız bu konuda çalışmalarını tamamladılar.