LGS sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

EĞİTİM 16.07.2020, 09:19 16.07.2020, 19:57
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MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile aynı anda "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. 

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi'nin 13. olan ve yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları detaylı olarak incelendi, sınavdaki alt testlerde elde edilen dağılımlar yorumlandı, testin teknik özellikleri hakkında ayrıntılı sonuçlara yer verildi. 

Geçen seneye göre sınava katılım arttı

LGS kapsamındaki merkezi sınav, 20 Haziran'da başarıyla uygulandı. 2019 yılında 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı sınavda, 2020'de 1 milyon 472 bin 88 öğrenci yer aldı. Böylece sınava katılan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 43 artış gösterdi. 

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın sağlıklı uygulanabilmesi için okul sayısını yaklaşık 5 kat, görevli sayısını ise 2 kattan fazla artırdı. 

2020 LGS'de soru iptali yok

20 Haziran'da uygulanan LGS merkezi sınav kapsamında öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrenciler Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil Testleri uygulandı. 

İkinci oturum 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan soruların hiçbiri iptal olmadı. 

Fen bilimlerinde doğru cevaplar arttı

2020 merkezi sınavında sözel bölümde yer alan soru sayısı 20 olan Türkçe alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 10,00, soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 5,05, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,39 ve yabancı dil alt testinde ise 3,53 olarak gerçekleşti. 

Sayısal bölümde soru sayısı 20 olan matematik ve fen bilimleri alt testleri yer aldı. Öğrencilerin matematik testindeki doğru cevap sayısı ortalaması 4,89, fen bilimleri alt testindeki doğru cevap sayısı ise 10,21 olarak hesaplandı. 

2019 yılındaki merkezi sınav sonuçlarıyla kıyaslandığında öğrencilerin fen bilimleri testinde daha başarılı olduğu, diğer testlerde ise daha düşük başarı gösterdiği belirlendi. 

181 öğrenci tam puan aldı

Sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 7,85'i 400-500 aralığında puan aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,29) 200-299 oldu. Sınav puanlarının ortalaması 286,35, standart sapması ise 69,22 olarak hesaplandı. 

Müfredatın kapsamı daralmasına rağmen testlerde nitelik yüksek

Sınavın salgın sürecinde yapılması dolayısıyla MEB, 2020 merkezi sınavının kapsamını öğrencilerin okulda yüz yüze eğitim aldıkları ilk dönemle sınırlı tuttu. 

Raporda sonuçları paylaşılan analizlerde, sınavda yer alan soruların yeterli ayırt ediciliğe sahip olduğu, farklı başarı düzeylerindeki öğrencilere hitap edebildiği ve alt testlerden elde edilen sonuçların güvenilir olduğu gösterildi. 

Bu sonuçlar, kapsamının daraltılmasına rağmen sınavın teknik açıdan yüksek niteliğe sahip olduğunu gösterdi. 

Kız öğrenciler daha başarılı 

Raporda, çeşitli öğrenci gruplarının sınav performansları hakkında da analiz sonuçlarına yer verildi. Elde edilen bulgular, kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduğunu gösterdi. 2018 ve 2019 yıllarındaki merkezi sınavlarda da ortaya çıkan bu sonuç, kız öğrencilerin görece yüksek başarısının sürdüğünü gösteriyor. 

Anne baba eğitim düzeyi yüksek öğrenciler daha başarılı 

Yapılan diğer bir incelemede, öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi. Bu konuda yapılan diğer çalışmalarla tutarlı olan bu sonuç, velilerin eğitim düzeyleri ve dolayısıyla sosyoekonomik düzeylerindeki artışın öğrencilerin akademik performanslarındaki artışla ilişkili olduğunu gösterdi. 

Sınav sonuçları öğrencilerin okul başarıları ile ilişkili 

Raporda incelenen diğer bir unsur da öğrencilerin sınavda gösterdikleri performansla okuldaki akademik performansları arasındaki ilişkiydi. Analizler, geçen yıl olduğu gibi 2020'de de merkezi sınav sonuçlarının öğrencilerin okul başarıları arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar, sınav performansı ile öğrencilerin okuldaki başarılarının aynı şekilde değiştiğini ve güçlü bir bağlantıya sahip olduğunu gösteriyor. 

Öğrencilerin sınav performansları son 2 yılla benzer örüntüde 

2020 merkezi sınavda öğrencilerin sınav performansı 2019 merkezi sınava göre kısmen değişim gösterse de doğru cevap sayısı dağılımlarının 2019 yılıyla oldukça benzer olduğu görüldü. 

Her iki yılda da öğrencilerin görece yüksek başarı gösterdiği alt testler Türkçe, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi iken, görece düşük başarı gösterdiği alt testler matematik ve yabancı dil oldu.

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