LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımlandı.
EĞİTİM 20.06.2020, 14:09 20.06.2020, 17:08
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklama yaptı.
Selçuk, "Soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız" sözlerini kullandı.
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