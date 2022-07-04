Lise tercihleri başladı

Bir adayın tercih yapabilmesi için öncelikle yerel tercihlerini sisteme girmesi gerekiyor. Yerel tercihlerini sisteme girmeyen aday merkezi yerleştirme yapamayacak.

Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.