Liselerde sınavlar ne zaman, nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ile sınav sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

EĞİTİM 16.04.2021, 00:11
Liselerde sınavlar ne zaman, nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, Türkiye genelinde uygulanan COVID-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alındığı açıklandı.

Genelgeye göre, 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime devam edilecek, 12'nci sınıflar ve mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kursları cumartesi ve pazar günleri de sürdürülecek.

Hazırlık, 9,10 ve 11. sınıfların sınavları 3 Mayıs'tan sonra olacak

Yazıda, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği hatırlatıldı.

Bu sınıflarda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.

Meslek liselerinde 12'nci sınıflar hariç uzaktan eğitime geçilecek

Mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde 12'nci sınıflar hariç, meslek, alan dersleri dahil tüm sınıf düzeylerinde uzaktan eğitime geçilecek.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezlerinde işletmelerde beceri eğitimi ve staj çalışmaları işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ile işletme tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınması koşulu ile devam edecek.

12'nci sınıfta yer alan işletmelerde mesleki eğitim dersi ve staj çalışmalarını okulda yapan Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı öğrencilerine yönelik zümre öğretmenler kurulu kararı ile belirlenen uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel kazanımlar ise uzaktan eğitim yolu ile verilecek.

Özel eğitim uygulama okullarının 12. sınıfları yüz yüze eğitime devam edecek

Öte yandan, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim meslek liseleri, özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim uygulama okullarının 12'nci sınıfları ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim programı uygulanan özel eğitim sınıflarının 12'nci sınıflarında yüz yüze, diğer sınıf seviyelerinde ise uzaktan eğitime devam edilecek. Bu kapsamda 12'nci sınıf seviyesinde evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için de veli talebi doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim sürdürülecek.

Bunun dışında kalan diğer özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında kayıtlı olup evde veya hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için tüm sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yapılacak.

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören 12'nci sınıf öğrencileri için destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan eğitimle, diğer sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yoluyla devam edecek.

#uzaktan eğitim #Milli Eğitim Bakanlığı #Lise #sınavlar
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