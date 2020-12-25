Liselere karne verilmeyecek
Yüz yüze sınavlar yarıyıl tatili sonrasına ertelendi. Yeni kararla ilk dönem ilkokul ve ortaokulda etkinlik notlarına göre karne verilecek. Liselerde ise karne verilmeyecek.
EĞİTİM 25.12.2020, 10:34 25.12.2020, 17:15
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz” dedi.
Liselere karne yok
Yeni kararla ilk dönem ilkokul ve ortaokulda etkinlik notlarına göre karne verilecek. Liselerde ise karne verilmeyecek.
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