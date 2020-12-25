Liselere karne verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz” dedi.

Liselere karne yok

Yeni kararla ilk dönem ilkokul ve ortaokulda etkinlik notlarına göre karne verilecek. Liselerde ise karne verilmeyecek.