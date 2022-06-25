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Mahmut Özer, öğretmen atama süreciyle ilgili konuştu

Bakan Özer, "Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız" dedi.

EĞİTİM 25.06.2022, 12:30
Mahmut Özer, öğretmen atama süreciyle ilgili konuştu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, atama işlemleri konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürüttükleri çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Atamalar eylülün ilk haftası yapılacak

Özer "Eylülün ilk haftası atama yapılacak şekilde süreci paylaşacağız." diye konuştu.

Katıldığı CNN Türk yayınında Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Yüzde 50'si İstanbul'da

Özer, "Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız." ifadesini kullanarak, şunları aktardı:

"Atayacağımız öğretmenler de branş olarak okul öncesi öğretmenlik alanına ağırlık vereceğiz. Okul öncesi eğitimin ciddi bir sıkıntısı vardı. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu anasınıfıyla buluşturduk. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz.

"Öğretmenlerimiz çok fedakarlar"

Öğretmenlerimiz çok fedakarlar. Devasa eğitim sistemine sahibiz. Eğitim sistemimizi normalleştirmeden Türkiye'yi normalleştirmemiz mümkün değildi. MEB, bu anlamda çok büyük görev ifa etti. 2021-2022 eğitim öğretim dönemini yüz yüze eğitimle tamamladık.

"İlk uygulamaları, yaz okullarında deneyeceğiz"

Yazın öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bunu halledeceğiz. Çalışmalarınız da nihayetlendi. Artık metodolojiyi, öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. İlk uygulamaları, yaz okullarında deneyeceğiz. Yaz okullarında aldığımız geri beslemelerle 2022-2023 eğitim-öğretim yılında bu bulguları eğitim sisteminde kullanacağız.

"İngilizce ile başlıyoruz"

Bunu ilk defa kullanacağız. Şu anda İngilizce ile başlıyoruz. Daha sonra Arapçayı da dahil edeceğiz. Sonra Fransızca, Almanca yaklaşımlarını geliştireceğiz. Ama öncelikle büyük öğrenci kitlesinin almış olduğu İngilizce problemini halletmemiz gerekiyor. Kronik sorunlarımız yok. İyiye herkesin erişimini artırmak istiyoruz.

"Okul kütüphanelerinde hedefimiz 100 milyon kitap"

Yaz okullarıyla ilgili seçenekleri artırabiliriz. Öğrencilerimizi yazın yalnız bırakmamak istiyoruz. Öğrencilerimizin, diğer ülke öğrencilerinden farklılıkları olacak. Bu coğrafyalarda neler oldu, hangi hadiseler yaşandı. Okuryazarlığın artması gerekiyor. Okul kütüphanelerinde hedefimiz 100 milyon kitap. Kütüphaneleri okulların kalbi yapmak istiyoruz.

"Teknolojiyi rasyonel şekilde kullanmamız gerekiyor"

Teknolojiye 'hayır' diyebilmemiz mümkün değil ama rasyonel şekilde kullanmamız gerekiyor. Toplam 855 bin sınıf var. Ama onu çok farklı bağlama taşıyıp gece gündüz teknolojiyle hemhal olmasını sağlarsak başka problemlere yol açılır. Okullardaki internet hızımızda hiçbir sorun yok.

Koronavirüs sürecinde dijital okuryazarlık farkı ortaya çıktı. Uzaktan eğitimden yararlanma herkes için eşit olmadı. Biz bakanlık olarak mesleki ve liderlik gelişimleri için odağımızda eğitimlerimizi sürdürüyoruz.

"Meslek liseleri ihracat yapıyor"

Tüm dünyada engelli kardeşlerimizin eğitime katılması için kaynaştırma sürecidir. Hafif engellilerde eğilim budur. Türkiye de aynı modeli takip ediyor. Bu şekilde olmayan öğrencilerimiz için de özel eğitim okulları, özel eğitim anaokullarımız var. Engelliler için inanılmaz imkanlarla kardeşlerimizin, ailelerimizin yanında oluyoruz. Arzla ilgili sorunumuz yok. Kıta Avrupa'sındaki çoğu ülkeden bile imkan sağlıyoruz.

Mesleki eğitim konusunda tüm sektörlerle iş birliğimiz var. Bizim mesleki eğitimde yapmış olduğumuz en büyük hamle sektör temsilcilerini sürece dahil etmek oldu. Öğrenciler, üretimden katkı payı alıyor. 50 milyon liraya yakın pay aldılar. Meslek liseleri ihracat yapıyor. Tescil alıyorlar. 74 ürünün tescili sağlandı.

"Mali sorunumuz yok"

'MEB, okulların ihtiyacını karşılayamıyor' deniyor. Madem böyleyse okul aile birlikleriyle bağış alalım, okulun ihtiyacını karşılayalım. MEB'in bütçesi, kaynağı ve bakanlık olarak mali sorunumuz yok. Okulumuzu kendi merkezimize çekmek istiyoruz. Tüm okul yöneticileriyle toplantı yaptık. 2022-2023 sezonunun açılış startını verdik. Şimdiden itibaren tüm çalışmalarımızı başlatmış olduk.

"Kayıt yapmak için asla bağış olamaz"

1 milyar TL kaynağı İstanbul'a transfer ettik. 500 milyonu İstanbul'daki okulların temizlik ve kırtasiye ihtiyaçları için. 250 milyonu okulların küçük onarımları 250 milyon da donanım ihtiyaçlarını karşılamak için. Gönüllü bağış olabilir ama kayıt yapmak için asla bağış olamaz.

Bunu bakanlık olarak takip edeceğiz, sadece İstanbul'da değil tüm illerimizde seferberiz. Ortaöğretim seviyesinde okullara kaynak gönderebiliyorduk. Temel eğitime gönderilmiyordu. İlk defa temel eğitim okullarına da kaynak gönderiyoruz."

#Mahmut Özer #öğretmen atama
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