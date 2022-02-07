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Mahmut Özer: Okulları kapatmak çözüm değil

Bakan Özer, "Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek" dedi.

EĞİTİM 07.02.2022, 09:41
Mahmut Özer: Okulları kapatmak çözüm değil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, koronavirüs salgını döneminde devam eden eğitim-öğretim sürecini değerlendirdi.

Bakan Özer, NTV'de katıldığı programda, salgın dönemindeki kayıpların telafisi için yaz tatilinde yeni bir telafi programı düşünülüp düşünülmediğine ilişkin soruyu yanıtladı.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK"

Özer, "Biz iki şeyi yapıyoruz bu dönemde. Okulları açık tutuyoruz, açık tutmak için gereken tüm çabayı sarf ediyoruz. Son 1,5 yılın oluşturduğu öğrenme kayıplarıyla ilgili ve psikososyal maliyetleriyle ilgili telafi mekanizmaları üretiyoruz." dedi.

Okulların açık tutulmasının önemine de işaret eden Özer, "Şunu görmemiz lazım. Artık kapatmak çözüm değil. Tüm dünya, gelişmiş ülkeler, OECD ülkeleri okullarını açık tutmak için çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Türkiye olarak biz de bunu başardık birinci dönem. İnşallah ikinci dönem de başaracağız. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek." dedi.

ÖNLEMLER ÜST DÜZEYDE UYGULANACAK

Özer, önlemleri üst düzeyde uygulayarak süreci yürüteceklerini belirterek, "En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 90." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı, şu ifadeleri kullandı:

"HİÇBİR KESİNTİYE UĞRAMADAN..."

"Beş ay içinde 850 bin sınıfın yaklaşık yüzde 1'inin çok çok altında sınıflar kapandı, açıldı. Dolayısıyla, beş ayı başarılı bir şekilde, yüz yüze eğitimde hiçbir kesintiye uğramadan devam edebilme imkanımız oldu. Aynı kararlılıkla ve aynı önlemlerle ikinci döneme de yarın itibarıyla tüm sınıf seviyelerinde 81 ilimizde devam edeceğiz.

"TÜM ÖNLEMLERİ ALIYORUZ"

Şu anda Kovid salgınıyla ilgili alınabilecek tüm önlemleri okullarımızda alıyoruz. Bir de öğretmenlerimizin aşılanma oranı hakikaten çok yüksek. En az bir doz aşı olmuş öğretmenlerimizin oranı yüzde 94. Hiç aşı olmadan hastalığı geçirip bağışıklık kazanmış öğretmen oranımız yüzde 5'in üzerinde."

Hızlı sonuç veren ve okullarda üretilen testlere ilişkin ise Mahmut Özer, şunları söyledi:

"ONAYLANINCA OKULLARDA DAĞITACAĞIZ"

"Bursa'da iki tane anadolu meskel lisesinde hızlı antijen kiti testleri yapılıyor. Onaylanınca okullarda dağıtacağız. Umuyorum Sağlık Bakanlığı'nın ilgili destekleriyle okullarımızda hızlı antijen testleri kitleri kulanmaya başlayacağız. Ümit ediyoruz ki hızlı antijen kitinin ihracat kapasitesi de olacak. Yeni gelişmeleri müthiş bir birikimle yönetmeye pozitif katkısı olacak."

#mamut özer #Eğitim #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv
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