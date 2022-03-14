MEB'den '10 bin okul' projesi

Proje ile okulların altyapı eksiklikleri giderilecek, eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi için gerekli destek sağlanacak.

7 bin ilkokul proje kapsamına alındı. Bu okullarda bilgisayar laboratuvarlarından, genel bahçe düzenlemesine kadar birçok eksik tamamlanacak.

Bir yıl içinde 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfının açılması da hedefleniyor.

Ayrıca öğrencilere yönelik temel becerilerini geliştirmek amacıyla destek eğitim programları hazırlandı.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, projenin değerlendirme toplantısı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında yapıldı.

Toplantıya, bakan yardımcıları, genel müdürler, bakan müşavirleri ile 81 ilin milli eğitim müdürleri katıldı.

Fırsat eşitliğini güçlendirmek için ilkokullar arası imkan farklılıklarını azaltmak hedefleniyor

Milli Eğitim Bakanı Özer, projeyle bir taraftan okul öncesi eğitime erişimi artırmayı diğer taraftan da eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için ilkokullar arası imkan farklılıklarını azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu ay başlatılan projede özellikle okul öncesi eğitime erişimin artırılmasına dönük takvimin çok öncesinde önemli ilerlemeler sağladıklarını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Seçilen 7 bin ilkokulun eğitim altyapısını güçlendirme, eğitim ortamlarını zenginleştirme, öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik gelişim destek programlarının planlamasını da tamamladık. Artık bu haftadan itibaren projenin bu kısmını da uygulamaya geçiriyoruz. Bu toplantıda da projenin bütününü ve mart ayında yapılacak çalışmaları ayrıntılı şekilde arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. İnşallah projeyi aralık ayı sonu itibarıyla bitirmiş olacağız. Projenin gerçekleştirilmesine büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma, 81 il müdürümüze, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."