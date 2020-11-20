MEB'den anaokulları için son dakika kararı! Eğitim devam edecek

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bakanlığımız ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.



Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumlarında; haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati süreyle aralıksız yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacaktır.