MEB'den genelge! 12. ve 8 sınıflar 21 Eylül’de okula başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderildi. Genelgeye göre, 12. ve 8. sınıflar 21 Eylül'de okula başlayacak. 21 Eylül'den 3 hafta sonra tüm kademelerin açılması planlanıyor. Koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıfların başlatılması da sağlanacak. Ara sınıflar ekimde açılacak.