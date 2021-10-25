MEB'den 'Kazanım Değerlendirme Uygulaması'
Milli Eğitim Bakanlığı, salgın döneminde öğrenme kayıtlarını tespit etmek için, kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyor.
EĞİTİM 25.10.2021, 14:22 25.10.2021, 18:00
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgın sürecinden kaynaklı ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi sağlanacak.
Buna göre, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden oluşan Kazanım Değerlendirme Uygulaması yarın yapılacak.
11 ve 12. sınıf öğrencilerine ise Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden oluşan Kazanım Değerlendirme Uygulaması 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.
Uygulama şimdilik sadece devlet okullarında yapılacak.
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