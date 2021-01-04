MEB'den kurslar için yüz yüze eğitim kararı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) tarafından illere yazı gönderildi.

Gönderilen yazıda, COVID-19 salgını sebebiyle tüm özel öğretim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği hatırlatıldı.

4 Ocak'ta başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinin bugünden itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceğine karar verdi.

Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanması planlanıyor.

Burs verilecek öğrenci ve kursiyerlerin tespitine yönelik sınav yapma süreleri mayıs sonuna kadar uzatıldı.