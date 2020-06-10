MEB'den okullara karne düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak, liselerde de ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek

EĞİTİM 10.06.2020, 16:57
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MEB'den okullara karne düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak, liselerde ise ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek.

Bakan Ziya Selçuk imzasıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı yıl sonu işlemlerine ilişkin illere yazı gönderildi.

Genelgede, liselerde sınıf geçme, sorumluluk sınavları, karne, yurt dışı öğrencilerle ilgili tereddüt oluşturan hususlara açıklık getirildi.

Buna göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamadan uzaktan eğitim ile tamamlanacak. Bu eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler öğrencilerin birinci dönem puanı ve devamsızlık durumu dikkate alınarak yapılacak.

Salgın nedeniyle ikinci dönemde yurt dışından dönmüş olanlardan denklik belgelerini temin edenler, birinci ve ikinci dönem puanlarının bulunmaması esas alınarak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere bütün derslerden başarılı sayılacak.

Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

Sorumluluk sınavları, okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak, 22-30 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Meslek liselilere staj bitirme sınavı

Yazıda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12'nci sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği halde stajlarını yapamayanlar muaf sayılarak, yapılacak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacağı da bildirildi.

Karneler nasıl olacak?

MEB, ilkokul ve ortaokullarda karnelerin elektronik ortamda velilerin ve öğrencilerin erişimine açılacağını açıklamıştı.

Liseler için de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı tüm öğrenciler için yıl sonu başarı puanı olarak kabul edilecek. Bu nedenle liselerde, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için tekrar karne düzenlenmeyecek.

Ancak "teşekkür", "takdir", "onur" ve "üstün" başarı belgeleri ile diplomalar düzenlenecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle yığılmalara meydan vermemek için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak 22 Haziran'dan itibaren gün ya da haftalara yayılarak diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı yapılabilecek.

#Milli Eğitim Bakanlığı #MEB #karne düzenlemesi
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