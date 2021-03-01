MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı, yerinde karar sürecine göre eğitim kurumlarının açılma ve uygulama kriterlerini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanıldığı ifade edildi.

MEB tarafından yapılan açıklamada, ''Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır. " denildi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN TARİH VERİLDİ!

2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitimin başlayacağı belirtilen açıklamada, “Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir” denildi.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde ise okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün, ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, lise hazırlık, 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacağı kaydedildi.

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime başlanacağı bildirildi. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının ise ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacağı belirtildi.

UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI

Ayrıca yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edileceği, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleşeceği ifade edildi.

SINAVLAR İÇİN TARİH AÇIKLANDI!

Tüm okul kademelerinde ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacağı belirtilen açıklamada, “Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir” denildi.

RİSK DERECESİNE GÖRE NORMALLEŞMEYE EN YAKIN İLLER!

Düşük riskli (mavi) gösterilen iller; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Çok yüksek riskli (kırmızı) gösterilen iller; Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.

Orta riskli (sarı) gösterilen iller; Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) grupta yer aldı.

Yüksek riskli (turuncu) gösterilen iller; İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, Kovid-19 vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.