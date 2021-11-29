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MEB duyurdu! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş karar, ikinci dönemde...

Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu. Bakan Özer müjdeyi vermişti. MEB harekete geçti. Tek tek açıklandı. Milyonlarca aile bekliyordu. Millî Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için yeni adımlar atıyor. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kasım ayı başında ikinci döneme 5 bin yeni ana sınıfını yetiştirecekleri müjdesini vermişti. Müjdenin verilmesinin üzerinden bir ay geçmeden 3 bin 971 yeni ana sınıfı açıldı. Yeni açılan ana sınıflarda 74 bin çocuk okul öncesi eğitime başladı. Böylece, 5 yaş grubunda yaklaşık %78 olan okullaşma oranı yaklaşık %83’e çıktı. MEB, 2022 yılı sonuna kadar 5 yaş grubunda okul öncesi okullaşma oranını %100’e çıkartmayı hedefliyor.

EĞİTİM 29.11.2021, 09:16 29.11.2021, 12:38
MEB duyurdu! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş karar, ikinci dönemde...

Milyonlara güzel haber. Uzun zamandır bekleniyordu. Bakan Özer müjdeyi vermişti, son durumu paylaştı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız. Gerekli planlamalarımızı yaptık. Projeyi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himaye ve destekleriyle başlattık ve yürütüyoruz. İlk adım olarak İstanbul’a her biri 12 derslikli 100 yeni anaokulu yapımını başlattık. İstanbul’a 2022 yılı sonuna kadar 1.000 yeni anaokulu yapacağız.”

Kasım ayında ana sınıfları ile ilgili ilk adımı da attıklarını anımsatan Özer, şu ifadeleri kullandı: “40 bin yeni ana sınıfı hedefi kapsamında 5 bin ana sınıfını ikinci döneme, yani Şubat 2022’ye yetiştireceğimizi açıklamıştık. Çalışmalarımız hızla sonuç verdi ve bir ay bitmeden 3 bin 971 yeni ana sınıfını açtık. Yeni açtığımız bu ana sınıflarında 74 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubunda yaklaşık %78 olan okullaşma oranı, yaklaşık %83’e çıkmış oldu. Yeni planlamamıza göre şubatta kadar 5 bin yeni ana sınıf hedefimizi önemli oranda aşacağız. Bu nedenle hedefimizi güncelliyoruz. Yeni hedef olarak şubat ayına 10 bin yeni ana sınıfını hazır hâle getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaştığımızda 5 yaş grubunda okullaşma oranı, yaklaşık 93’e çıkmış olacak. Süreci başarıyla yürüten tüm çalışma arkadaşlarıma, Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüze ve 81 il yöneticilerimize teşekkür ediyorum.”

#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv #Eğitim
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