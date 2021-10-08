MEB, öğrencilere destek amaçlı, kaynak çeşitliliğini artırdı

Destek paketinin ilki Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesi üzerinden erişime açıldı.

Kaynak paketleri, internetin yanı sıra basılı olarak da ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılacak.



Kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da yerelde büyükşehir belediyesiyle protokol imzalandığını söyledi.