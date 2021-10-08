MEB, öğrencilere destek amaçlı, kaynak çeşitliliğini artırdı
Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere destek amaçlı, kaynak çeşitliliğini artırdı. Öğrencilere her ay yardımcı kaynak desteği yapılacak.
EĞİTİM 08.10.2021, 15:48 08.10.2021, 16:49
Destek paketinin ilki Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesi üzerinden erişime açıldı.
Kaynak paketleri, internetin yanı sıra basılı olarak da ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılacak.
Kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da yerelde büyükşehir belediyesiyle protokol imzalandığını söyledi.
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