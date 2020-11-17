MEB'den son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okullarla ilgili açıklamasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. MEB'den yapılan son dakika açıklamasında, ''Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir." denildi. İşte detaylar...
EĞİTİM 17.11.2020, 21:16 18.11.2020, 10:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.
MEB'DEN SON DAKİKA UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI
Bilgilendirmede, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
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