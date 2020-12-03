MEB'den uzaktan eğitim kararı: Pilot kurumlar başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaygın eğitim kurs programlarının uzaktan ya da harmanlanmış öğrenme yoluyla verileceği yolculuğun ilk durağı "Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi Kurs Programı" oldu.

Halk sağlığı açısından risk oluşturan etkenler ve enfeksiyonla ilgili temel kavramların açıklandığı, gıda ve su sektöründe bulaşıcı hastalıklara yönelik koruyucu yaklaşımların ve hijyen eğitimi mevzuatının anlatıldığı program, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hükümleri ile ilgili kurum ve kuruluşların hassasiyetleri doğrultusunda uzaktan eğitim kurs programı olarak yapılandırıldı. Kurs programına ilişkin dijital öğrenme içerikleri Genel Müdürlük bünyesinde oluşturuldu.

DİJİTAL İÇERİKLERİ TAMAMLAYANLARA BELGE VERİLECEK

Kursiyerler, uzaktan eğitim kurs programına, yetkilendirilmiş halk eğitimi merkezlerinden, diğer yaygın eğitim kurs programlarında olduğu gibi uzaktan başvuru yapabilecek. Yaygın eğitim kurs programına yönelik geliştirilen dijital öğrenme içeriği, Genel Müdürlük uzaktan eğitim platformu olan HBÖ Akademi üzerinden izlenebilecek. Kursiyerler, dijital içerikleri ve sınavı tamamlayarak belgelerine ulaşabilecek.

Kursiyerler, sisteme e-devlet şifreleriyle giriş yapabilecek. Bu kapsamdaki tüm iş ve işlemler, yine Genel Müdürlük tarafından uzaktan eğitim çalışmalarının etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak için hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kursları Uzaktan Öğrenme Yönergesi hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, diğer yaygın eğitim kurs programlarının da uzaktan eğitimle verilmesine yönelik e-içerik geliştirme çalışmalarına devam edecek.

BAKAN ZİYA SELÇUK TALİMATI VERDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Yusuf Büyük, "Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un talimatları doğrultusunda hazırlıkları tamamlanan uzaktan eğitim faaliyetlerimize bugün itibarıyla başlıyoruz. Salgın döneminde sosyal, psikolojik ve fiziki yorgunluk yaşayan ve farklı alan ve düzeylerde eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken insanımızı uzaktan eğitim kurslarımıza katılmaya davet ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.ZİYA SELÇUK (MEB)

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN TEŞEKKÜR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim süreci içerisinde bulunan öğretmenler ve veliler dahil olmak üzere herkese teşekkür etti. Bazı illerimizde ise il hıffısıhha kurullarının değerlendirmeleri neticesinde uzaktan eğitimle ilgili kararlar alındı.

OKUL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



Avrupa’da ve ülkemizde vaka sayılarının artış gösterdiği bugünlerde okul sınavlarıyla ilgili alınacak karar merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gündemde olan okullarla ilgili katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

SINAVLARDA UZAKTAN EĞİTİM VE YÜZYÜZE EĞİTİMDEN SORUMLU OLUNACAK!



MEB Bakanı Ziya Selçuk, 31 Aralık tarihine kadar yüz yüze ve uzaktan hiçbir sınav yapılmayacağını, sınavlarla ilgili planlamanın salgın sürecinin seyrine göre gerçekleştirileceğini duyurdu. Okul sınavlarıyla ilgili kararının okul yönetimleri ve öğretmenler aracılığıyla öğrencilerine duyurulacağına dikkat çeken Bakan Selçuk “ Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır" dedi.