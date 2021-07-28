Memur adaylarını KPSS heyecanı sardı!

1 Ağustos tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı için heyecan sürüyor.



Kamu Personeli Seçme Sınavı'na sayılı günler kala uzmanlar, memur adaylarını sınav öncesi ve sınav sırasında yapmaları gerekenler konusunda uyardı.



Eğitim Uzmanı Hakan Sönmez, pazar günü milyonlarca kişinin gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesinde memur adaylarına uyarı ve öneriler de bulundu.



KPSS sınavı 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'e yapılacak. Sınav toplamda 2 saat 10 dakika sürecek ve saat 12:25 'de sınav bitecek.

Aynı gün içerisindeki diğer 2. sınav ise saat 14:45 'de başlayacak. İkinci sınavın süresi ise 100 dakika (1 saat 40 dakika) sürecek.

Bu sınav da saat 16:25 'de sona erecek.

Muhabir: Gökhan ÇALI