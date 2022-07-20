Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den velilere kayıt uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi program gerçekleştirmek amacıyla geldiği İzmir'de Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Özer, okul kayıtlarıyla ilgili velileri uyardı. Bakanlık olarak okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olduklarını kaydeden Özer, şöyle dedi:

"Velilerin özellikle kayıtlarda bağış gibi sizleri de rahatsız eden süreçlerle karşılaşmasını istemiyoruz. Velilerimiz eğer isterse okullara, okul aile birliklerine bağış yapabilirler ama bağışla okul kayıtları arasında hiçbir zorunluluk ilişkisi yok. Çünkü biz bakanlık olarak tüm okullarımızın ihtiyacını karşılayabilecek gücümüz de var bütçemiz de var."

"ŞU ALGIYI TÜM TÜRKİYE'DE KIRMAK İSTİYORUZ..."

Özer, sadece bununla yetinmeyeceklerini, aynı zamanda okulların temizlik ve güvenlikle ilgili tüm illere sürprizleri açıklayacaklarını aktardı.

Okul idarecilerinin her türlü talebini karşılayabilecek güçleri olduğunu belirten Özer, şöyle konuştu:

"Okul iklimini güçlendirecek, okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin çok daha sağlıklı ortamda akran zorbalığının olmadığı, şiddetinin olmadığı bir okul ikliminde çalışacakları bir ortamı güçlendirmek aynı zamanda öğrencilerimizi de çok sağlıklı ortamlarda eğitim almasını sağlayabilmek. Şu algıyı tüm Türkiye'de kırmak istiyoruz. 'Bakanlık okulların ihtiyacını karşılardı, bakanlık, okulları, okul aile birliklerine mahkum ediyor, işte öğretmenler, velilerin bağışlarına mahkum ediyor.' Hayır. İstanbul'da da Ankara'da, İzmir'de Kars'ta neresi olursa olsun Türkiye'nin tüm noktalarındaki tüm okullarımızın ihtiyacını biz karşılayacağız."