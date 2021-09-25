Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Sayıları 500'e çıkacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl sonuna kadar 156 salon daha yaparak e-Sınav salonu sayısını 500'e çıkarak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 81 il genelinde yapılan yeni salonlarla birlikte e-Sınav salonlarında aynı anda 11 bin kişinin yararlanabileceği belirtildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Önümüzdeki yıl açık ortaokul ve lise sınavlarını da e-Sınav merkezlerinde yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. 2020'de 81 il ve 70 ilçede toplam 151 e-Sınav merkezi, 194 sınav salonunun bulunduğu, bu salonlardan aynı anda yararlanabilen kişi sayısının ise 4 bin 290 olduğu bildirildi.
2021'de ise 150 yeni salon daha yapılarak e-Sınav salon sayısının 344'e yükseltildiği, merkezlerden aynı anda yararlanabilecek kişi kapasitesinin de 6 bin 880'e çıkarıldığı aktarıldı.
Açıklamada, MEB'in yeni bir planlama kapsamında, bu yıl sonuna kadar 156 yeni e-Sınav salonu yaparak, 81 ildeki e-Sınav salonu sayısını 500'e çıkarma kararı aldığı ifade edildi. Böylece aynı anda 11 bin kişinin salonlardan yararlanabileceği vurgulandı.
"E-SINAV MERKEZLERİMİZİN KULLANIM KAPASİTESİ GİDEREK ARTIYOR"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın e-Sınav merkezlerinde ehliyetten mesleki eğitimde kalfalık ve ustalık sınavlarına kadar çok sayıda sınav yapıldığını belirtti.
Dört beceride Türkçe sınavı gibi uygulamaların da aynı salonlarda yapıldığını bildiren Özer, "e-Sınav merkezlerimizin kullanım kapasitesi giderek artıyor. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın bu merkezlere kolay erişebilmeleri, bizim sunduğumuz hizmetin kalitesi açısından oldukça önemli. Bu nedenle 2021 yılında özellikle ilçelerimizdeki e-Sınav merkezi sayısında ciddi bir artış planladık." bilgisini verdi.
Bakan Özer, e-Sınav merkezlerinin kullanımının yaygınlaşacağını kaydederek "Önümüzdeki yıl açık ortaokul ve lise sınavlarını da e-Sınav merkezlerinde yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." açıklamasını yaptı.
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:12
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|7
|15
|2. Beşiktaş
|7
|14
|3. Trabzonspor
|6
|14
|4. Hatayspor
|6
|13
|5. Fenerbahçe
|6
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Karagümrük
|7
|11
|9. Kayserispor
|6
|10
|10. Sivasspor
|7
|9
|11. Gaziantep FK
|6
|8
|12. Galatasaray
|6
|8
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Göztepe
|6
|5
|16. Kasımpaşa
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|6
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|6
|11
|6. Kocaelispor
|6
|10
|7. Bandırmaspor
|6
|9
|8. Manisa FK
|7
|9
|9. Boluspor
|5
|7
|10. Samsunspor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|13
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Brighton
|5
|12
|6. Everton
|5
|10
|7. Aston Villa
|6
|10
|8. Tottenham
|5
|9
|9. West Ham
|5
|8
|10. Brentford
|5
|8
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|16
|2. Atletico Madrid
|7
|14
|3. Real Sociedad
|6
|13
|4. Sevilla
|5
|11
|5. Valencia
|6
|10
|6. Rayo Vallecano
|6
|10
|7. Barcelona
|5
|9
|8. Real Betis
|6
|9
|9. Athletic Bilbao
|6
|9
|10. Osasuna
|6
|8
|11. Mallorca
|6
|8
|12. Villarreal
|5
|7
|13. Espanyol
|6
|6
|14. Cádiz
|6
|6
|15. Elche
|6
|6
|16. Levante
|6
|4
|17. Celta de Vigo
|6
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|6
|0