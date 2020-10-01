Milli Eğitim Bakanı'ndan HES kodu açıklaması: Artık devrede

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda salgın riskini en aza indirebilmek adına HES sisteminin devreye girdiğini söyledi.

Bakan Selçuk, "Her bir çocuğumuzun, velimizin, öğretmenimizin, personel ve servis görevlimizin HES kodu alındı ve olası risk durumu sürekli kontrol ediliyor. Okullarımızı anlık olarak bilgilendirip tedbirlerimizi hızla uygulamak için sistemimiz devrede." açıklamasında bulundu.