Milli Eğitim Bakanı'ndan HES kodu açıklaması: Artık devrede

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda riski en aza indirgemek amacıyla öğrenci, veliler ve görevlilerin HES kodlarının alındığını belirterek takip sisteminin devreye girdiğini söyledi.

EĞİTİM 01.10.2020, 13:52
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Milli Eğitim Bakanı'ndan HES kodu açıklaması: Artık devrede

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçukokullarda salgın riskini en aza indirebilmek adına HES sisteminin devreye girdiğini söyledi.

Bakan Selçuk, "Her bir çocuğumuzun, velimizin, öğretmenimizin, personel ve servis görevlimizin HES kodu alındı ve olası risk durumu sürekli kontrol ediliyor. Okullarımızı anlık olarak bilgilendirip tedbirlerimizi hızla uygulamak için sistemimiz devrede." açıklamasında bulundu.

#Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk #Okul #HES
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