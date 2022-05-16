Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından velileri ve öğrencileri yakından ilgilendiren bir karar alındı. Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi.
EĞİTİM 16.05.2022, 11:51 16.05.2022, 13:04
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Sizlerle bir ilki paylaşacağım. Bu yaz itibariyle bilim sanat merkezlerinde sadece bunlara seçilmiş öğrenciler değil bütün öğrencilerimize yaz okulu açacağız. Yaz okulunda iki ders olacak Bilim ve sanat dersi olacak.
Artık bilim sanat merkezlerini destekleme ve yetiştirme kapsamına alıyoruz. Bu kapsamda tüm öğrencilerimize bilim ve sanatla ilgili hazırlamış olduğu programı paylaşacaklar. Biz artık MEB olarak sadece akademik eğitim öğretim yılına değil 12 aya bakacağız."
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