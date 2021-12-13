illi Eğitim Bakanı Mahmut Özer TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırma, okullar arası imkan farklılıklarını azaltma, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini bütüncül bir yaklaşımla destekleme ve mesleki eğitimi güçlendirmenin, öncelik verdikleri alanlar olduğunu söyledi.

Eğitimin tüm paydaşlarının görüşlerini alabilmek için 7 yıl aradan sonra 20'nci Milli Eğitim Şurası'nda, öncelik verildikleri alanlarla ilgili tüm kesimlerin görüşlerini alabilme imkanı bulduklarını aktaran Özer, şura kararlarının tavsiye niteliğinde olduğunu, Bakanlığın, alınan kararları kabul ettiği veya uygulayacağı anlamına gelmediğini belirtti. Özer, "Alınan kararları önceliklerimize göre yeniden değerlendirdik ve bu doğrultuda meşruiyet zemini çok daha güçlü bir yol haritası oluşturduk." diye konuştu.

Okul öncesi eğitime erişimdeki eşitsizliklerin, eğitimin ilk kademesinde öğrencilerin hazır bulunuşluklarında önemli farklılıklara yol açtığını ifade eden Özer, bu farklılıkların, telafi edilmemesi durumunda giderek derinleştiğini ve sonunda okullar arası başarı farkları olarak karşılarına çıktığını dile getirdi. Özer, bu nedenle birinci önceliklerinin okul öncesinde okullaşma oranlarını yükseltmek olduğunu vurguladı.

Mahmut Özer, bu kapsamda 2022 sonuna kadar 3 yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4 yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'lere ve 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını da yüzde 100'e çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin bu ay içinde TBMM'ye geleceğini açıkladı.