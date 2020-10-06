Milli Eğitim Bakanı Selçuk yüz yüze eğitim tarihini açıkladı!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz." dedi.
EĞİTİM 06.10.2020, 00:15
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz." dedi.
Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 5, 2020
12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.
Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz.#okullaracılıyor
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