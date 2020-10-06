Milli Eğitim Bakanı Selçuk yüz yüze eğitim tarihini açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz." dedi.

EĞİTİM 06.10.2020, 00:15
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk yüz yüze eğitim tarihini açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz." dedi.

#Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk #yüz yüze eğitim
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