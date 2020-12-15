Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 81 ile yüz yüze eğitim genelgesi! Hazır olun...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim genelgesi göndererek gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istedi.
Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın duyurduğu karara göre; Resmi anaokulları, Özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarımla yüz yüze eğitime geçilebilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olarak okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim genelgesi göndererek gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, genelgede Covid-19 etkilerinin azaltılması ve halk sağlının korunması kapsamında alınan tedbirlerin, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda 14 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında yeniden değerlendirildiğini ve ana sınıfları hariç kamuya ait okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlanabileceği kararın alındığını hatırlatarak, "Bu karar doğrultusunda; Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim gerçekleştirilebilecektir. Velilerin talebine bağlı olarak ilgili İl/İlçe milli eğitim müdürlüklerinin kararı resmi anaokulları, Özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarımla yüz yüze eğitime geçilebilecektir. Yüz yüze eğitime geçecek olan resmi anaokulları, özel eğitim ana okulları ve uygulama sınıflarının ilgili il, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenerek okul öncesi eğilim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin zamanında alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" ifadesini kullandı.
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