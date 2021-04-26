Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınav duyurusu! Tarih açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiğini açıkladı.
EĞİTİM 26.04.2021, 21:01 26.04.2021, 21:03
Milli Eğitim Bakanlığı, kritik kabine toplantısının ardından alınan akrarları duyurdu.
İŞTE UZAKTAN EĞİTİM VE SINAV TARİHLERİ DUYURUSU
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;
Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren başlayacaktır.
Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir.
18°
açık
Namaz Vakti 26 Nisan 2021
|İmsak
|04:07
|Güneş
|05:36
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:24
|Yatsı
|20:48
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|35
|75
|2. Fenerbahçe
|35
|72
|3. Galatasaray
|35
|69
|4. Trabzonspor
|36
|63
|5. Alanyaspor
|36
|56
|6. Hatayspor
|35
|54
|7. Sivasspor
|35
|52
|8. Gaziantep FK
|35
|51
|9. Karagümrük
|35
|50
|10. Göztepe
|35
|47
|11. Konyaspor
|35
|42
|12. Rizespor
|35
|42
|13. Antalyaspor
|36
|42
|14. Malatyaspor
|35
|40
|15. Ankaragücü
|35
|38
|16. Kasımpaşa
|36
|37
|17. Başakşehir
|35
|37
|18. Erzurumspor
|36
|37
|19. Kayserispor
|35
|35
|20. Gençlerbirliği
|35
|35
|21. Denizlispor
|35
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|32
|64
|2. Giresunspor
|32
|64
|3. Samsunspor
|32
|64
|4. İstanbulspor
|32
|60
|5. Altay
|32
|57
|6. Altınordu
|32
|54
|7. Ankara Keçiörengücü
|32
|52
|8. Ümraniye
|32
|50
|9. Tuzlaspor
|32
|47
|10. Bursaspor
|32
|43
|11. Bandırmaspor
|32
|39
|12. Boluspor
|32
|38
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Adanaspor
|32
|34
|15. Menemenspor
|32
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|32
|29
|17. Ankaraspor
|32
|26
|18. Eskişehirspor
|32
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|33
|77
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|32
|59
|4. Chelsea
|33
|58
|5. West Ham
|33
|55
|6. Liverpool
|33
|54
|7. Tottenham
|33
|53
|8. Everton
|32
|52
|9. Leeds United
|33
|47
|10. Arsenal
|33
|46
|11. Aston Villa
|32
|45
|12. Wolverhampton
|33
|41
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Burnley
|33
|36
|15. Southampton
|32
|36
|16. Newcastle
|33
|36
|17. Brighton
|33
|34
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|33
|25
|20. Sheffield United
|33
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|33
|73
|2. Real Madrid
|33
|71
|3. Barcelona
|32
|71
|4. Sevilla
|33
|70
|5. Real Sociedad
|32
|50
|6. Real Betis
|33
|50
|7. Villarreal
|33
|49
|8. Granada
|32
|42
|9. Celta de Vigo
|33
|41
|10. Athletic Bilbao
|32
|41
|11. Osasuna
|33
|40
|12. Levante
|33
|38
|13. Cádiz
|33
|37
|14. Valencia
|33
|36
|15. Getafe
|33
|34
|16. Deportivo Alaves
|33
|31
|17. Elche
|33
|30
|18. Real Valladolid
|32
|29
|19. Huesca
|33
|27
|20. Eibar
|32
|23
Günlük GazetelerTümü