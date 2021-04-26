Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınav duyurusu! Tarih açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, kritik kabine toplantısının ardından alınan akrarları duyurdu.



İŞTE UZAKTAN EĞİTİM VE SINAV TARİHLERİ DUYURUSU

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;

Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren başlayacaktır.

Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir.