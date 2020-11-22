Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim ile ilgili duyuru!

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ara tatil bitti, uzaktan eğitim kaldığı yerden devam ediyor. TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu. İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı" ifadeleri ile birlikte ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimde ilk haftanın programını paylaştı.



YARINDAN İTİBAREN UZAKTAN EĞİTİM BAŞLIYOR

Corona virüs önlemleri kapsamında yüz yüze eğitime yıl sonuna kadar ara verildi. Bu nedenle 4 Ocak tarihine kadar uzaktan eğitim yapılacak. Bu süreçte eğitim öğretim, ana noktaları TRT EBA kanalları olmak üzere, canlı sınıf uygulamaları, EBA internet platformu, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülecek.



Uzaktan eğitim

Uzaktan eğitim sürecinde haftalık ders programları, okul yönetimlerinin koordinesinde öğretmenler tarafından öğrenciler ve velilerle paylaşılacak.

4 Ocak'a kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacak. Bu tarihten sonra sınavların okul ortamında yüz yüze yapılması planlanıyor.

Ancak 4 Ocak'tan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek.

Uzaktan eğitimin ilk hafta programı yayımlandı









