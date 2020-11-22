Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim ile ilgili duyuru!

2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili sona eriyor. Yarından itibaren eğitim, uzaktan eğitim yoluyla yeniden başlayacak. Ara tatilin son bulmasıyla MEB'den merakla beklenen ilk hafta programının listesi yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimin ilk hafta programını detaylı bir şekilde paylaştı.

EĞİTİM 22.11.2020, 21:38
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim ile ilgili duyuru!

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ara tatil bitti, uzaktan eğitim kaldığı yerden devam ediyor. TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu. İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı" ifadeleri ile birlikte ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimde ilk haftanın programını paylaştı.

YARINDAN İTİBAREN UZAKTAN EĞİTİM BAŞLIYOR

Corona virüs önlemleri kapsamında yüz yüze eğitime yıl sonuna kadar ara verildi. Bu nedenle 4 Ocak tarihine kadar uzaktan eğitim yapılacak. Bu süreçte eğitim öğretim, ana noktaları TRT EBA kanalları olmak üzere, canlı sınıf uygulamaları, EBA internet platformu, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülecek.

Uzaktan eğitimUzaktan eğitim

Uzaktan eğitim sürecinde haftalık ders programları, okul yönetimlerinin koordinesinde öğretmenler tarafından öğrenciler ve velilerle paylaşılacak.

4 Ocak'a kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacak. Bu tarihten sonra sınavların okul ortamında yüz yüze yapılması planlanıyor.

Ancak 4 Ocak'tan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek.

Uzaktan eğitimin ilk hafta programı yayımlandı




#Milli Eğitim Bakanlığı #uzaktan eğitim
Yorumlar (0)
açık
Namaz Vakti 22 Kasım 2020
İmsak 05:48
Güneş 07:12
Öğle 12:23
İkindi 15:02
Akşam 17:24
Yatsı 18:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 8 16
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 9 13
10. Akhisar Bld.Spor 10 13
11. Adanaspor 9 12
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 7 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Chelsea 9 18
3. Leicester City 8 18
4. Liverpool 8 17
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. Crystal Palace 8 13
10. M. United 8 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Fulham 9 4
18. West Bromwich 9 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Granada 8 14
6. Cádiz 10 14
7. Sevilla 8 13
8. Elche 8 12
9. Getafe 9 12
10. Real Betis 9 12
11. Barcelona 8 11
12. Valencia 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Eibar 10 10
15. Athletic Bilbao 8 9
16. Deportivo Alaves 9 9
17. Levante 9 7
18. Huesca 10 7
19. Celta de Vigo 10 7
20. Real Valladolid 9 6