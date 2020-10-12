Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimle ilgili bu görseli paylaşarak uyardı!
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" formuyla ilgili asılsız dolaşan iddialarla ilgili açıklama yaptı.
EĞİTİM 12.10.2020, 21:31 13.10.2020, 14:58
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Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;
Sağlık Bakanlığı’nın Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır.
Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz,
Veliye “tıbbi müdahale” adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez.
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